Украина может получить антикризисных кредитов на $550 млн

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине 40 млн евро кредита на мероприятия по преодолению коронавируса, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Средства будут предоставлены ​​в рамках проекта “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины”, начатого в 2014 году. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества. Средства направят на приобретение медицинского оборудования.

Международный банка реконструкции и развития (МБРР) может выделить Украине $500 млн кредита для поддержания госбюджета и еще несколько миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила глава Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина в ходе видеоконференции "Европейской бизнес ассоциации". Стороны сейчас находятся в процессе переговоров в отношении этих займов.

Напомним, в Кабмине считают, что Украина входит в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году. По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас у страны есть "и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".

Уже около 80 стран уже обратились за помощью к МВФ. "Мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы обеспечить скоординированный ответ", – отметила глава фонда Кристалина Георгиева.

Она также заявила о готовности выделить до $1 трлн кредитов и о возможности использовать другие инструменты.

МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые организации готовы помочь Украине в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского. По его словам, 22 марта, у него состоялся разговор с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

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