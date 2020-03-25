Приватизация будет продолжаться в условиях карантина, – Фонд госимущества

Несмотря на карантин, Фонд госимущества (ФГИ) продолжает готовить объекты большой приватизации к продаже на середину и вторую половину года как и было запланировано. Об этом написал в Facebook глава ФГИ Дмитрий Сенниченко

"Так же мы уверенно продолжаем малую и среднюю приватизацию, успешные онлайн-аукционы проходят и в эти дни", – написал он.

5 марта сумма доходов от приватизации превысила план первого квартала. Доходы государства от приватизации выросли в 6,3 раза (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), количество участников в торгах государственным имуществом увеличилось вдвое, а стартовая цена объектов, которые выставляли на приватизацию, выросла на 28%. На середину марта доход от приватизации составил 633,5 млн грн ($22,84 млн).

"Как показывает опыт кризисов 2008 и 2014 годов, украинцы в смутные времена, в период нестабильности валют и фондовых рынков инвестируют в объекты недвижимости по первоначальной цене", – отметил Сенниченко.

Напомним, что от приватизации госимущества в 2019 году в государственный бюджет поступило 536,5 млн грн. План выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете были заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн.

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