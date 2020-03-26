Понять и простить. Экс-глава ЕЦБ призвал списать долги бизнесу для борьбы с кризисом

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги предупредил, что европейские правительства должны быть готовы "полностью мобилизовать" финансовый сектор, чтобы преодолеть кризис. Об этом он написал в колонке для Financial Times.

По словам Драги, правительства не должны терять времени, чтобы предотвратить потерю рабочих мест, сохранить предприятия и предотвратить экономическую катастрофу в результате глобальной пандемии COVID-19.

Эксперт говорит, что такие меры предполагают неизбежное увеличение государственного долга. Между тем, потеря доходов, понесенных частным бизнесом, включая любые долги, привлеченные для заполнения дыры, должны быть учтены в государственных балансах. Он выступает за увеличение размеров государственного долга при одновременном списании долгов частного сектора.

"Гораздо более высокий уровень государственного долга станет постоянной чертой нашей экономики и будет сопровождаться списанием долгов частного сектора", – говорит экономист.

По его словам, роль государства состоит в том, чтобы защитить граждан и экономику от потрясений, с которыми частный бизнес не сможет справиться. Драуги пишет, что государства всегда так поступали перед лицом чрезвычайных ситуаций. В качестве примера он приводит войны, во время которых расходы покрывались за счет увеличения госдолга. Например, во время Первой мировой в Италии и Германии только от 6 до 15% военных расходов финансировались за счет налогов, а в Австро-Венгрии, России и Франции ни одна из постоянных статей расходов не покрывалась налогами.

Драуги пишет, что сейчас подобная ситуация наблюдается в мире в связи распространением коронавируса.

"Приоритетом должно быть не только обеспечение базового дохода тем, кто потерял работу. Мы должны защитить людей от потери работы в первую очередь", - пишет Драги.

Он отметил, что пособия по безработице и отсрочка уплаты налогов являются важными шагами, но для сохранения занятости и производственного потенциала также требуется немедленная поддержка ликвидности предприятий.

Он также добавляет, что единственный эффективный способ для европейских правительств "немедленно проникнуть в каждую трещину экономики – это полностью мобилизовать свои финансовые системы". Эксперт подчеркивает, что банки, в частности, охватывают всю экономику и "могут мгновенно создавать деньги за счет предоставления овердрафтов или открытия кредитных линий".

Поскольку в первую очередь важно предотвратить потерю рабочих мест, банки должны быстро предоставлять кредиты компания с нулевыми процентами, говорит эксперт. И поскольку банки будут инструментом государственной политики, необходимый им капитал должен быть предоставлен в виде государственных гарантий на все дополнительные овердрафты или кредиты. Стоимость гарантий не должна основываться на кредитном риске компаний, которые их получают, но должна быть равна нулю независимо от затрат правительства, которое предоставляет финансовую помощь.

Драги подчеркивает, что если уровни госдолга не вырастут, то единственной альтернативой станет "постоянно разрушение" производственного потенциала и налоговой базы, и это станет "более разрушительным для экономики и государственных кредитов".

Отметим, что украинский Кабмин сейчас готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн. Сейчас соответствующие меры обсуждаются с фракциями Верховной Рады.

Нацбанк тем временем рекомендовал банкам ввести "кредитные каникулы" для клиентов. При этом регулятор подчеркивают, что во время льготоного периода продолжаться начисляться проценты по кредитам, но оплатить их можно будет уже после завершения карантина.

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