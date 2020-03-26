ПриватБанк объявил о "кредитных каникулах" для малого и среднего бизнеса

Украинский банк ПриватБанк ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 года до конца мая.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что "кредитные каникулы" вводятся как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

"Кредитные каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту "Кредитный лимит на счета". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что клиенты получат личные сообщения о порядке введения "кредитных каникул" по этому и другим кредитным продуктам с детальной инструкцией о погашении кредитов на этот период.

Как ранее сообщал Фокус:

Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова недавно рассказала, что "кредитные каникулы – это не прощение долгов". По ее словам, это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.

В связи с карантином ПриватБанк принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.