Столичный Dream Town освободил арендаторов от большинства платежей

Киевский ТРЦ Dream Town освободил большинство арендаторов от арендной платы и платежей за маркетинг. Об этом сообщил его совладелец Гарик Корогодский.

"События последних дней показали, что все мы должны пережить еще одно испытание и выйти из него с минимальными потерями, достойно", – написал он.

Арендаторам (кроме работающих продуктовых магазинов) не будут начислять в период карантина арендную плату и платежи за маркетинг. Они будут оплачивать только расходы для поддержания всех систем и охраны имущества.

Чтобы ТРЦ имел юридическое основание не начислять арендную плату, арендаторам нужно заключить с ним дополнительное соглашение. Для этого никаких справок не нужно, заверил Корогодский.

Напомним, в Кабмине утверждают, что Украина вошла в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году. По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас у страны есть "и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".

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