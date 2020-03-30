Фонд госимущества из-за кризиса приостанавливает большую приватизацию

Фонд госимущества приостанавливает большую приватизацию в Украине.

Об этом в Facebook сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"В условиях мировой экономической турбулентности воздерживаемся от выставления на аукционы объекты большой приватизации и госпредприятия", – пишет Сенниченко.

В то же время, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается: проводятся аудиты и разрабатываются "маркетинговые материалы".

Что касается малой приватизации (гаражи, брошенные дома, неработающие объекты, незавершенное строительство), то она продолжается.

"Бюджет страны нуждается в ресурасах для борьбы с пандемией. Прозрачные аукционы малой приватизации демонстируют значительное увеличение количества участников на аукционах и рост цены лотов", – пишет Сенниченко.

"Политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций остается неизменным", – добавил также глава ФГИ.

Буквально 25 марта Сенниченко заявил, что несмотря на карантин, ФГИ продолжает готовить объекты большой приватизации к продаже на середину и вторую половину года.

"Как показывает опыт кризисов 2008 и 2014 годов, украинцы в смутные времена, в период нестабильности валют и фондовых рынков инвестируют в объекты недвижимости по первоначальной цене", – писал тогда Сенниченко.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин утвердил инвестиционных советников четырех госкомпаний, который вошли в список на большую приватизацию.