Объем мирового рынка слияний и поглощений в первом квартале упал на 25%

В первом квартале текущего года объем слияний и поглощений (M&A) во всем мире сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные исследовательского агентства Refinitiv приводит газета "Коммерсантъ".

Главная причина спада – пандемия коронавируса. Связанные с нею финансовый кризис, рецессии глобальных и национальных экономик и состояние общей неопределенности заставляют компании отказываться даже он давно готовившихся сделок.

Сделок M&A за квартал совершено на общую сумму $730 млрд, что является рекордно низким показателем с 2016 года. Число сделок в первом квартале сократилось на 13% – до минимума за последние шесть лет.

Объем трансграничных сделок составил $208 млрд, что на 16% меньше, чем годом ранее, и является рекордно низким показателем с 2013 года. Слияния и поглощения американских компаний в первом квартале упали на 50%, сделки с участием компаний Азиатско-Тихоокеанского региона упали до трехлетнего минимума. При этом сделки с участием европейских компаний в первом квартале выросли вдвое.

Квартальными лидерами по слияниям и поглощениям в первом квартале стали компании финансового ($192 млрд), промышленного ($173 млрд) и технологического ($149 млрд) секторов.

Напомним, что на днях производитель копиров, сканеров и принтеров Xerox заявил, что не считает целесообразным продолжать попытки поглощения компании HР. Причина – сложная ситуация на рынках, вызванная пандемией коронавируса.

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