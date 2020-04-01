Благодаря коронавирусу компания НР избежала враждебного поглощения

Компания-агрессор пришла к выводу, что дальнейшие попытки поглощения нецелесообразны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса

Производитель копиров, сканеров и принтеров Xerox заявил, что не считает целесообразным продолжать попытки поглощения компании HР. Причина – сложная ситуация на рынках, вызванная пандемией коронавируса.

Xerox отзывает свое предложение по приобретению производителя принтеров и компьютеров HP. "Хотя нас и огорчает этот шаг, но для нас на первом месте стоят здоровье, безопасность и благополучие наших сотрудников, клиентов, партнеров и других акционеров, и наши более широкие ответные меры в условиях пандемии стоят превыше всех других соображений", – говорится в сообщении компании.

О своем намерении купить HP компания Xerox объявила в ноябре 2019 года. Она предложила $33,5 млрд (рыночная капитализация НР перед этим составляла $27,4 млрд), но руководство HP сразу же отказалось, отметив, что оно "существенно недооценивает" стоимость их активов и выразив сомнения в выгоде слияния. Согласно позиции компании, предполагаемая сделка «значительно ослабит позиции HP и потому не подлежит обсуждению».

В начале января Xerox сообщила, что договорилась с Citigroup, Mizuho Financial Group и Bank of America о привлечении $24 млрд для финансирования сделки.

В феврале она повысила предложение до $35 млрд. 2 марта Xerox планировала начать процедуру враждебного поглощения, то есть приступить к покупке акций непосредственно у их владельцев на бирже. В свою очередь HP объявила о выкупе своих акций на сумму $15 млрд, чтобы помешать их скупке на фондовом рынке.

Рыночная стоимость HP оценивалась на конец марта в $25 млрд, а Xerox – в $4 млрд.

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