Кабмин заявил о "позитивном сигнале" от МВФ: деньги придут ближайшее время

Кабинет министров получил позитивный сигнал от МВФ и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш финансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, передает правительственный портал.

"Денис Шмыгаль также сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш", – говорится в сообщении.

Премьер добавил, что, кроме того, ожидается финансовая помощь и от Всемирного банка.

Он отметил, что Кабмин работает с НБУ и другими банками в вопросе кредитования бизнеса и отсрочки погашения задолженностей.

"Готовых рецептов для выхода из кризиса нет, однако правительство активно ищет их вместе с бизнесом и лучшими учеными", – сказал глава правительства.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.