ОПЕК+ попытается 6 апреля договориться об уменьшении добычи нефти

Встречу участников ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть планируется провести 6 апреля. Она пройдет в формате видеоконференции, на ней будут присутствовать все министры стран – участниц ОПЕК+, которые собираются обсудить новую декларацию о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

Видеоконференция запланирована по просьбе Саудовской Аравии после переговоров ее наследного принца с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщается, что несколько новых стран выразили желание присоединиться к ОПЕК+. На встречу будет приглашен нефтяной регулятор США, но официального подтверждения приглашения пока нет.

В России пока не комментировали запланированную встречу.

Представитель министерства нефти Ирака сказал агентству "РИА Новости", что "официально дата встречи на настоящий момент не определена".

Напомними, что Трамп 2 апреля сообщил в Twitter о переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Американский президент выразил надежду, что стороны договорятся о сокращении добычи нефти на 10–15 млн баррелей в сутки. Однако в Кремле опровергли слова Трампа о том, что Путин говорил с саудовским принцем. Одновременно с заявлением Трампа Саудовская Аравия сообщила, что хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

Сделка ОПЕК+ (ее участники: члены ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих стран) прекратила свое действие 1 апреля этого года. Саудовская Аравия и Россия сразу заявили, что будут увеличивать добычу нефти. Королевство также решило дать существенные скидки покупателям своей нефти. На нефтяном рынке начался обвал цен.

Вскоре министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия не станет наращивать нефтедобычу из-за огромного переизбытка на мировом рынке.

Правительство России готовит поправки к бюджету на 2020 год, ориентируясь теперь на то, что баррель нефти будет стоить $20 (сейчас бюджет рассчитан исходя из цены около $42), сообщило агентство Bloomberg.

3 апреля стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 по киевскому времени выросла на 15%, достигнув $34,48 за баррель. Цена на нефть WTI поднялась на 9,6%, до $27,76.

Как ранее сообщал Фокус: