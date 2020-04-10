Депутат озвучил, какие изменения в бюджет планируются на внеочередном заседании ВРУ
Руководители депутатских фракций, комитетов ВРУ и представители правительства обсудили нюансы законопроекта, которым планируется внести изменения в Государственный бюджет на 2020 год.
"В понедельник парламент может рассмотреть изменения в Государственный бюджет на 2020 год. Документ важен по многим причинам. Например, анонсированные дополнительные средства пенсионерам будут начислены только после его принятия", - отметил в соцсети Facebook председатель депутатской группы "Довира", народный депутат Олег Кулинич.
Среди наиболее весомых пунктов, по информации Олега Кулинича, правительством предлагаются следующие:
- до конца карантина ввести «ограничения» на заработную плату работников бюджетных учреждений, членов наблюдательных советов предприятий госсектора и судейского корпуса - не более 10 минимальных зарплат (47 230 грн),
- 13,44% от акциза на топливо оставить в местных бюджетах,
- не сокращать финансирование на развитие дорожного хозяйства,
- до 2021 года остановить действие положений об установлении ограничений относительно долговой нагрузки и определения дефицита бюджета,
- уменьшить размер Государственного фонда регионального развития до 4,9 млрд. грн,
- общее сокращение бюджетных программ на 55,9 млрд грн, в том числе и государственной помощи аграриям - на 1,5 млрд грн,
- уменьшить до 1 млрд грн субвенции на проведение местных выборов,
- определить дефицит бюджета в объеме 298,4 млрд грн. Это 7,5% от ВВП, хотя даже в кризисном 2014 году этот показатель не превысил 4,7% ВВП.
По словам Олега Кулинича, некоторые позиции крайне противоречивы. В частности, немало субвенций местным общинам будут ограничены, в том числе и образовательная.
"Субвенцию местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин, средства которой направлены на развитие инфраструктуры территориальных общин, ремонт школ, садиков - вообще убрали. Есть вопросы и к созданию фонда борьбы с COVID-19, который определяется в составе общего фонда Государственного бюджета, а не специального. То есть источником его наполнения будут не средства доноров, а именно деньги налогоплательщиков. А на запуск самого фонда борьбы с COVID-19 надо будет дополнительное время", - прокомментировал председатель депутатской группы «Довира».
В то же время, по его словам, в нынешних условиях документ не может быть идеальным: он повлияет на финансирование многих отраслей и проектов, и в любом случае вызовет немало критики.
"С другой стороны, риски его неприятия в целом для страны могут быть значительно ощутимее, на что нужно обращать внимание в первую очередь", - резюмировал Кулинич.
С его слов, окончательная версия законопроекта будет получена после завтрашнего заседания бюджетного комитета.
Как ранее сообщал Фокус:
- Также размер фонда противодействия коронавирусу будет сокращен на 30 млрд гривен – до 66 млрд гривен. Именно такая сумма предусмотрена в обновленном проекте изменений в бюджет на 2020 год.
- Правительство уже пыталось осуществить изменения в бюджет на 2020 год, однако на это не хватило голосов в Раде.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Рада не поддержала изменения в госбюджет-2020 потому, что не все присутствующие на заседании депутаты смогли ознакомиться с законопроектом.