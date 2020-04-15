Промпроизводство в США в марте показало рекордное падение с 1946 года
Промышленное производство в США в марте упало на 5,4% в сравнении с предыдущим месяцем. В поседний раз такая ситуация наблюдалась в 1946 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы.
Ранее экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали снижение производства в марте на 4,1%.
При этом объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в марте упал максимальными темпами с февраля 1946 года - 6,3%, поскольку многие предприятия в стране были вынуждены остановить операции из-за пандемии коронавируса.
Общий объем промышленного производства, который включает в себя добычу на шахтах и услуги коммунальных предприятий, продемонстировал сокращение на уровне 1946 года.
Автотранспортное производство упало на 28%, показав наибольшее снижение с января 2009 года, а производство продукции машиностроения сократилось на 5,6%. Добыча полезных ископаемых упала на 2%, так как снижение цен на нефть сократило объемы бурения. Предоставление коммунальных услуг снизилось на 3,9%.
Загрузка производственных мощностей, которая измеряет количество используемых заводов, снизилась до 72,7%, самого низкого уровня с апреля 2020 года.
Заводы и предприятия в США были одними из первых, кто столкнулся с экономическим спадом из-за коронавируса, поскольку производители столкнулись как с перебоями в цепочке поставок, так и с падением спроса.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным исследования BCG, две трети компаний во всем мире начали готовиться к рецессии. Более 80% представителей бизнеса признали, что пандемия коронавируса изменила их привычный уклад жизни, а 60% сообщили о том, что готовятся к сокращению экономической активности.
- А МВФ обещает простить $500 млн долгов 25 беднейшим странам. Долги покроются за счет грантов стран-доноров МВФ.
- Всемирный банк выделит Украине $135 млн на систему здравоохранения и борьбу с коронавирусом.