Хлеб в Украине может подорожать на 10-15%, – Киевхлеб

В Украине имеются экономические основания для подорожания хлеба на 10-15%. Об этом заявил гендиректор Киевхлеба Владимир Череда, сообщает ЛІГА.net.

По его словам, причины для повышения цен существуют, так как за текущий сезон зерно подорожало на 30%, мука подорожала на 22-25% в зависимости от сорта.

"Никто из производителей хлеба цены сейчас не повышал, поскольку все понимают, что покупательская способность во время кризиса падает. Скоро уже месяц, как многие из людей не работают из-за карантина. И повышение цен ни к чему хорошему не приведет, потому что мало кто имеет финансовую подушку на более длительный период", – сказал Череда.

Он добавил, что в Украине низкие запасы продовольственного зерна. "Киевхлеб" обратился к государству, чтобы оно остановило рост цен на зерно.

"Мы обратились к государству из-за того, что цены на зерно начали стремительно расти. И просили, чтобы государство выступило с интервенцией на внутренний рынок, чтобы немножко приостановить подорожание", – сказал он.

Череда добавил, что из-за сухой весны урожай следующего года может быть еще хуже предыдущих.

Кроме того, Череда напомнил, что Киевхлеб сегодня производит около 400 тонн хлеба в день. А если будет необходимость, то, по его словам, этот объем могут удвоить. В этом году Киевхлеб также планирует испечь на 10 процентов больше куличей к Пасхе, чем в прошлом году.

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