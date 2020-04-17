Фонд госимущества заявил о рейдерском захвате титановой госкомпании

Главный офис "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) в Киеве захватили бывшие менеджеры этой компании, которых Фонд госимущества (ФГИ) уволил в связи с информацией о коррупции. Об этом заявил заместитель директора департамента коммуникаций ФГИ Николай Ганич сказал в комментарии hromadske.

"Прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса, не допуская к управлению новых менеджеров", – сообщил он.

К офису госпредприятия прибыли представители ФГИ. Фонд также обратился в правоохранительные органы, чтобы те дали правовую оценку действиям бывшего руководства компании.

Перед этим на Facebook cтранице ведомства появилось сообщение о "рейдерском захвате" предприятия.

Решение Киевского хозсуда от 16 апреля, которое отменяет решение об увольнении бывшего менеджмента этого государственного предприятия, ФГИ планирует обжаловать.

Ранее сообщалось, что ФГИ 19 февраля 2020 года назначил и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова вместо Александра Гладушко. Также были заменены члены правления. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко отмечал, что новой команде предстоит провести аудит компании и вместе с советником по приватизации подготовить полное раскрытие информации о компании.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" осуществляет добычу титановой руды. Оно начало деятельность в августе 2014 года, когда правительство приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината в Днепропетровской области и Иршанского горно-обогатительного комбината в Житомирской области.

В августе 2016 года правительство отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали. Готовит ОГХК к приватизации консорциум Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. В ФГИ заявляли об интересе к предприятию свыше 15 потенциальных покупателей. Из-за карантина приватизация приостановлена.

Напомним, что от приватизации госимущества в 2019 году в государственный бюджет поступило 536,5 млн грн. План выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете были заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн.

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