Украина готова хранить мировые запасы нефти, нужно не упустить свой шанс, – Нафтогаз

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина может хранить мировую нефть в своих хранилищах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости", – написал Витренко.

По его словам, бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас. Кроме того, по его мнению, нужно стараться не хранить российскую нефть.

"Похоже бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать", – отметил Витренко.

Напомним, цена на нефть WTI пошла в минус из-за того, что сырье уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Причина столь глубокого падения именно в США. Страна стала эпицентром эпидемии, а ее экспортные мощности не позволяют избавиться от излишков нефти – желающих покупать сейчас нет. При этом американские нефтехранилища уже заполнены на 70-80%. В свою очередь, американские НПЗ в большинстве случаев не готовы покупать нефть дороже 2 долларов за баррель.

Амру Катайя, глава компании Landmark Marine сообщил, что около 160 млн баррелей нефти хранится в настоящее время на танкерах в море – это исторический показатель, передает Интерфакс-Украина.

Из 120 млн баррелей приходится на 60 супертанкеров водоизмещением около 2 млн баррелей. В начале апреля их число составляло от 25 до 40, в феврале только 10.

Стоимость фрахта судов на год для хранения нефти или товаров в море в среднем увеличилась с $8 млн до $18 млн, этот показатель может возрасти до $30 млн в будущем.

Кроме того, по словам Катайя, страны не хотят принимать морские суда или не разрешают их командам спускаться на берег из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.