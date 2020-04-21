63,3 млн рулонов за март. В Украине выросло производство туалетной бумаги
За первые три месяца текущего года в Украине произведено 175,1 млн рулонов туалетной бумаги, что на 6,3% больше в годовом измерении. Причем в марте произведено на 11,2% больше, чем в феврале (63,3 млн рулонов). Такие данные приводит отраслевая ассоциация "Укрпапир".
Также возросло производство бумаги для санитарно-гигиенической продукции: на 7,2% за первый квартал и на 8,7% – по сравнению с февралем (12,5 тыс. тонн).
Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса спрос на туалетную бумагу вырос во всем мире, в периоды ажиотажного спроса ритейлеры даже вводили ограничения на продажу в одни руки.
Компания Procter & Gamble, мировой гигант отрасли потребительских товаров, отчиталась о росте продаж в США по итогам первого квартала 2020 года на 10%. Столь высоким этот показатель не был несколько десятилетий.
Такому росту продаж способствовала пандемия коронавируса, а также введенный по всей стране карантин. В результате люди, оставшиеся на длительное время дома, стали реже покупать средства для ухода за собой, зато активно запасались туалетной бумагой, памперсами, бумажными полотенцами и другими средствами гигиены. Общемировые продажи этих товаров выросли по итогам квартала на 6–8% по сравнению с прошлым годом. "Хорошие результаты, продемонстрированные нашей компанией в этом квартале, – прямое следствие роли тех товаров, которые ежедневно нужны для уборки и заботы о здоровье и гигиене потребителям во всем мире", – заявил глава P&G Дэвид Тейлор.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Санта-Кларите (Калифорния , США) 26-летнего мужчину арестовали за то, что он кинулся на мать с кулаками. Причиной послужил ее отказ выдать ему рулон туалетной бумаги.
- Во многих странах в супермаркетах и оптовых магазинах-складах можно наблюдать схожую картину: пустые полки, грузчики, толкающие тележки, заваленные упаковками туалетной бумаги, огромные очереди у касс.