Цена нефти Brent впервые с 1999 года упала ниже $16 за баррель

Цена барреля Brent сегодня утром опустилась ниже $16 за баррель на торгах на Лондонской бирже, сообщает РБК.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $16 за баррель, показав минимальное значение в $15,99 около 7:30. В последний раз до такого минимума цены опускались в 1999 году.

Спустя несколько минут после достижения минимальной отметки баррель снова подорожал, превысив показатель в $17.

На момент написания новости, нефть марки Brent торгуется за $16,96 за баррель.

Похожим образом развивается ситуация и в США, где стоимость июньских контрактов на техасскую WTI сначала стабилизировалась в районе $13,75, а затем стала стремительно снижаться. На минимуме стоимостью июньского контракта достигла $10,28. На момент написания новости цены находились на уровне $10,72 за баррель.

Напомним, 21 апреля, вечером цена майских фьючерсов нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упала ниже $0,00 за баррель, сегодня утром цены вернулись в плюсовой диапазон, но не надолго. WTI опять торговался по -4 доллара за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах полностью заполнить национальные резервы страны, направив в хранилища до 75 млн баррелей. Вашингтон также рассмотрит возможность приостановки закупок нефти у Эр-Рияда, добавил он.

Сдержать обвал цен на нефть должно было новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го.

Согласно договоренностям 23-х стран, в мае–июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.