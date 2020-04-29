Конец мирного атома. Половину доли "Энергоатома" хотят отдать электростанциям Ахметова, — СМИ

28 апреля Минэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Об этом сообщает Бизнес.Цензор, ссылаясь на оперативный график эксплуатации энергоблоков АЭС, обнародованный сотрудником Запорожской АЭС Алексеем Мельничуком. По новому графику, часть из 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране (Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой) будет выведена в резерв, часть - перейдет на работу на пониженной мощности.

В резерв выведут следующие энергоблоки:

ЗАЭС-2 – 71 сутки,

ЗАЭС-6 – 98 суток,

РАЭС-3 – 87 суток.

На пониженную мощность перейдут такие энергоблоки:

ЗАЭС-3, 4, 6 – в декабре,

ЮУАЭС-1 – с апреля по август,

ЮУАЭС-2 – с августа по октябрь,

ЮУАЭС-3 – с апреля по декабрь,

РАЭС-1 – с апреля по май и с июля по октябрь,

РАЭС-2 – с апреля по июнь, с июля по октябрь,

ХАЭС-1 – с мая по август.

Тем временем энергоблок №2 Запорожской АЭС 21 апреля уже вывели в резерв, также было принято решение вывести в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС.

"Более чем 7 ГВт установленной мощности зеленой энергетики будет в 2020 году работать с тарифом 3-5 грн/КВт-ч. (без НДС). Т.е. э/э, произведенная из альтернативных источников – в приоритете. Но в условиях экономической нестабильности, выхода из карантина, такой тариф будет тормозом для экономического развития страны", – пишет Мельничук.

Ранее глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову отметил, что большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны. По его мнению, из-за роста "зеленой" генерации в Украине сокращается производство более дешевой электроэнергии – гидроэлектростанций и АЭС: якобы такая тенденция может спровоцировать рост цен на э/э для потребителей.

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Бывший нардеп Сергей Лещенко у себя в Telegram также пишет, что остановка и снижение производственной можности энергоблоков может привести к тому, что не нужно будет останавливать работающие на высоком "зеленом" тарифе солнечные станции бизнесмена Рината Ахметова.

"Также дополнительную долю рынка получат угольные станции... Ахметова", – уточняет он.

Ранее в Энергоатоме сообщали, что продолжают работать в условиях выполнения спецобязательств, возложенных Кабмином, согласно которым "Энергоатом" продает госпредприятию "Гарантированный покупатель" 85% прогнозированного объема электроэнергии по фиксированной цене для нужд населения.

Но с января 2020 года у "Покупателя" начались финансовые трудности, которые привели к нарушению сроков оплаты по электроэнергии. За февраль-март 2020 года долг этой компании превысит 5 млрд грн, говорят в "Энергоатоме".

В компании отмечают, что для них продажа э/э по спецобязательствам – основной источник доходов. При этом "Укрэнерго" тоже задолжал "Энергоатому" по договору купли-продалы электроэнергии 400 млн грн.

3 апреля стало известно, что Кабмину предложили ликвидировать "Покупателя" и возложить выполняемые ими функции на сам "Энергоатом".

Руководство "Покупателя" сразу же заявило, что этот проект постановления не обнародовался и не предлагался им к рассмотрению, поэтому предприятие не могло прокомментировать его или подать к нему предложения

"Любые необдуманные, несогласованные и ситуативные решения вызовут катастрофические последствия. Обсуждающиеся решения не решат существующих проблем в сфере энергетики, а только дестабилизируют рынок", – заявил глава предприятия Константин Петриковец.

Стоит отметить, что еще до появления "Покупателя" (создан на базе ГП "Энергорынок"), "Энергорынок" задолжал "Энергоатому" 11,7 млрд грн. По словам и.о. главы "Энергоатома" Петра Котина, недавно в Раду внесли проект закона о погашении этого долга за счет выпуска ОВГЗ на 11,7 млрд грн.

Таким образом, этими облигациями внутреннего госзайма государство сможет погасить долг уже ликвидированного "Энергорынка" перед "Энергоатомом".

"Мы эти облигации размещаем в банках, в которых у нас кредиты. И тем самым получаем те средства, которые мы им должны за кредиты. У нас освобождаются все наши кредитные линии и мы можем брать средства, чтобы кредитоваться и закрывать свои программы и закрывать долги", – объясняет Котин.

Экс-нардеп Лещенко также добавил, что схема с выпуском государством ОВГЗ будет иметь двойное действие: "сначала "Энергоатом" спасет ДТЭК, а потом государство (за счет ОВГЗ) уже спасет "Энергоатом".

"Таким образом ДТЭК Ахметова получает помощь от государства, но избегает судьбы "ПриватБанка", то есть национализации", – добавил Лещенко.

Напомним, по данным журнала Forbes, состояние украинского миллиардера Рината Ахметова за год сократилось с $6 млрд до $2,4 млрд. А за 7 лет состояние бизнесмена сократилось и вовсе на 80%, пишет Bloomberg.