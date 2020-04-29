Полноценный конкурс на должность главы налоговой проведем после карантина, – Марченко

Сегодняшние назначения председателя Госналоговой службы (ГНС) и руководителя Госаудитслужбы путем заключения контракта (без конкурса, по итогам собеседования) будут действовать только на период действия карантина. После его завершения будет возможность вернуться к конкурсам. Об этом сказал во время брифинга министр финансов Сергей Марченко.

"Для нас ключевым было то, чтобы люди были профессиональные, хорошо разбирались в системе и знали, как исключить любые возможности для коррупции. На мой взгляд, выбраны наиболее профессиональные и опытные претендентов. Они готовы сразу приступить к работе и исправлять критическое состояние вещей", – отметил он.

Министр финансов также поставил конкретные задачи новому главе ГНС:

1. В течение 10 дней публично представить стратегию реформирования ГНС и план действий со сроками реализации.

2. Публично отчитываться каждый месяц по результатам.

3. Обеспечить план поступлений в бюджет, ведь государству жизненно необходимые средства, чтобы обеспечить финансовую стабильность, выплачивать пенсии, зарплаты медикам и учителям, предоставлять социальную помощь, содержать боеспособную армию.

4. Максимально упростить все процедуры и сделать налоговую действительно сервисной службой для бизнеса и граждан. Здесь речь идет, например, о применении программных РРО (РРО в смартфоне) и других инициативах.

При этом министр предостерег, что давление на бизнес недопустимо. "Выполнять план надо не любой ценой. Мы постоянно на связи с представителями бизнес-среды, и я не хотел бы и в дальнейшем слышать жалобы на задержки с автоматическим возмещением НДС, безосновательное блокирование налоговых накладных", – сказал он.

Напомним, председателем ГНС Кабмин назначил Алексея Любченко, а председателем Государственной аудиторской службы – Геннадия Плиса.

Как ранее сообщал Фокус: