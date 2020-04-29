Правительство обещает кредиты предпринимателям под госгарантии, – Шмыгаль
2020-04-29 15:16:00
Соответствующий закон должна принять Верховная Рада
На сегодняшнем заседании правительство поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии.
"Если предприниматель не сможет показать доход, ведь не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство", – написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Важно, чтобы бизнес беспрепятственно имел возможность получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса. Надеюсь, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения", – резюмировал премьер.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин назначил нового руководителя Госналоговой службы (ГНС) вместо уволенного 24 апреля Сергея Верланова. Им стал Алексей Любченко.
- После 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.
- Кабинет министров утвердил критерии открытия некоторых рынков во время карантина, разработанные Министерством здравоохранения и Минэкономики.
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