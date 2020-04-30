Мощность всех АЭС упала вдвое с начала года, — Герус

В среду, 29 апреля, третий энергоблок Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт отключился от сети после срабатывания автоматики.

Об этом сообщает глава энергетического комитета парламента Украины Андрей Герус на своей странице в Facebook.

"Сегодня (29 апреля, – ред.) в 20.05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок – номер 3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас, – пишет Герус.

По его словам, неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.

Напомним, энергоблок №2 Запорожской АЭС 21 апреля вывели в резерв, также было принято решение вывести в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС.

28 апреля Минэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Часть из 10 энергоблоков четырех АЭС Украины планируют вывести в резерв, часть – переведут на работу на пониженной мощности, что приведет к снижению производства электроэнергии на АЭС вдвое в 2020 году, пишут СМИ.

Ранее глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову отметил, что большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны. По его мнению, из-за роста "зеленой" генерации в Украине сокращается производство более дешевой электроэнергии – гидроэлектростанций и АЭС: якобы такая тенденция может спровоцировать рост цен на э/э для потребителей.

Бывший нардеп Сергей Лещенко у себя в Telegram также пишет, что остановка и снижение производственной можности энергоблоков может привести к тому, что не нужно будет останавливать работающие на высоком "зеленом" тарифе солнечные станции бизнесмена Рината Ахметова.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.