Мощность всех АЭС упала вдвое с начала года, — Герус
В среду, 29 апреля, третий энергоблок Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт отключился от сети после срабатывания автоматики.
Об этом сообщает глава энергетического комитета парламента Украины Андрей Герус на своей странице в Facebook.
"Сегодня (29 апреля, – ред.) в 20.05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок – номер 3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас, – пишет Герус.
По его словам, неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.
Напомним, энергоблок №2 Запорожской АЭС 21 апреля вывели в резерв, также было принято решение вывести в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС.
28 апреля Минэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
Часть из 10 энергоблоков четырех АЭС Украины планируют вывести в резерв, часть – переведут на работу на пониженной мощности, что приведет к снижению производства электроэнергии на АЭС вдвое в 2020 году, пишут СМИ.
Ранее глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову отметил, что большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны. По его мнению, из-за роста "зеленой" генерации в Украине сокращается производство более дешевой электроэнергии – гидроэлектростанций и АЭС: якобы такая тенденция может спровоцировать рост цен на э/э для потребителей.
Бывший нардеп Сергей Лещенко у себя в Telegram также пишет, что остановка и снижение производственной можности энергоблоков может привести к тому, что не нужно будет останавливать работающие на высоком "зеленом" тарифе солнечные станции бизнесмена Рината Ахметова.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.
- Тогда представитель президента в Раде Андрей Герус заявил, что "обнуление тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, несправедливо" и Зеленский должен исправить эту ошибку.
- В конечном итоге, 11 июля Рада приняла закон, которым возвращает "зеленый" тариф для наземных домашних солнечных электростанций.
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По состоянию на апрель 2020 года, установленная мощность ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций составляла 5,2 ГВт, это больше, чем объединенная энергосистема (ОЭС) Украины сегодня может принять без серьезных сбоев.