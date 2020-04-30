Утомленные карантином. Почему власть дала добро на открытие рынков

В 20-х числах апреля по Украине прокатились протесты фермеров против карантина. Например, в Херсонской области аграрии, недовольные закрытием рынков, перекрыли трассу международного значения. Один из протестующих попросту выбросил на дорогу свежесобранный урожай ранних огурцов. Подобный поступок – акт отчаяния: небольшие фермерские хозяйства из-за действий правительства практически лишились возможности сбывать свою продукцию, которую пришлось выбрасывать гнить в придорожные посадки. Почему власть согласилась на открытие рынков и что теперь ждет небольшие аграрные хозяйства, разбирался Фокус.

Когда фермеры уже не могут

"Из-за карантина разрушилась логистическая цепочка от поля до реализации, – объясняет суть проблемы экономист Игорь Гарбарук. – Ведь фермеры не могут работать с национальными торговыми сетями из-за невозможности производить продукцию в достаточных объемах. Сетям, соответственно, проще сотрудничать с тремя-пятью крупными поставщиками".

Наиболее показательно выглядит ситуация с картофелем, до 90% которого в Украине, по словам Гарбарука, производится в небольших хозяйствах. Поэтому зачастую на полки украинских супермаркетов попадает картофель не украинского, а иностранного происхождения.

По словам Олега Пендзина, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба для маленьких производителей, которые не могли рассчитывать на комфортные отношения с крупным ритейлом, спасение заключалось в выездной торговле, ярмарках и продовольственных рынках. Соответственно, проблемы у тысяч предпринимателей появились тогда, когда все эти возможности закрылись в связи с карантином.

Найти альтернативу рынкам оказалось непросто. Как рассказал Фокусу Алексей Дорошенко, глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, некоторые фермеры пытались организовать уличную торговлю, что в условиях карантина оказалось затруднительно. Другие пытались кооперироваться, чтобы зайти со своей продукцией в торговые сети. Но и эти потуги в большинстве своем потерпели фиаско из-за отсутствия сертификатов на продукцию и т. п.

С другой стороны, граждане тоже оказались обделенными. В силу своей ментальности украинцы значительную долю покупок привыкли совершать на рынках. Многие предпочитают покупать овощи, фрукты и другие продукты питания у одних и тех же торговцев, с которыми за долгие годы установились доверительные, приятельские отношения.

В сложившейся ситуации к концу апреля по всей стране начали появляться уличные торговые точки, а на некогда закрытых рынках затеплилась жизнь. То есть условия карантина и бизнесмены, и покупатели начали игнорировать.

Открытие рынков — вынужденная уступка

По всей видимости, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля, в Кабмине решились на смягчение карантина, не дожидаясь 11 мая – срока, на который анонсировали первый пересмотр ограничений при условии снижения интенсивности эпидемии. На заседании 29 апреля в правительстве решили открыть 872 продовольственных рынка с 30 апреля 2020 года.

"Определенные неудобства у аграриев сейчас возникают с логистикой, средствами защиты и из-за нестабильности каналов реализации продукции, в том числе через рынки. Вопрос открытия рынков правительство уже решило", – прокомментировал Фокусу это событие Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Однако работать рынкам теперь придется, соблюдая суровые правила. Правительство поддержало условия, разработанные Минздравом и Минэкономики. В их числе: температурный скрининг работников рынка, продавцов и посетителей; ношение масок; размещение диспенсеров с антисептиком на входах; нахождение не более одного покупателя на десяти квадратных метрах; расстояние между продавцами не менее трех метров; оборудование торговых мест защитными экранами из пленки или пластика и др.

"При желании и правильной организации труда эти требования можно выполнить, и рынки подтверждают, что такие условия приемлемы", – заключил Тарас Высоцкий. В противном случае рынки будут штрафовать и закрывать.

Как отстоять права фермеров

Вышеназванное решение Кабмина еще не означает, что в каждом населенном пункте с 30 апреля на всех продуктовых рынках закипит бойкая торговля. По словам Ростислава Кравца, старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры", торговцы после отмены ограничений рискуют столкнуться с недостатком покупателей из-за низкой покупательской способности и превышением полномочий местными чиновниками.

"С каждым годом в Украине все больше власти переходит на места, где и будет приниматься окончательное решение относительно открытия того или иного рынка. И я не исключаю, что некоторые местные власти не разрешат рынкам работать", – предупреждает Алексей Дорошенко. Напомним, в начале апреля, когда Кабмин ненадолго разрешил работу рынков, многие из них, например в Киеве, так и не заработали.

Однако, по мнению Дорошенко, после принятия решения об открытии рынков на государственном уровне с 30 апреля фермерам будет куда легче прийти к депутатам горсовета или мэру города и отстаивать свои права.

Вторым всадником апокалипсиса после произвола чиновников на местах для предпринимателей может стать потеря покупателей. "Спрос на продукцию мясо-молочного направления уменьшился примерно на 15–20% прежде всего из-за закрытия заведений общественного питания, школ и т. п, – говорит Тарас Высоцкий. – Аналогичная ситуация с продукцией садоводства, прежде всего – ранними овощами. Спрос на них внутри страны снизился из-за закрытия сферы общепита и нестабильности работы рынков".

Высоцкий надеется, что баланс спроса и предложения на овощную, фруктовую и мясо-молочную продукцию восстановится за несколько дней после начала полноценного функционирования рынков. Вместе с тем спрос на зерновые и масличные в период карантина вовсе не уменьшался ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. То есть крупные агрохолдинги, которые в основном специализируются на выращивании такой продукции, в меньшей мере пострадают от кризиса.

Какими будут цены на продукты

Практически все опрошенные Фокусом эксперты сходятся во мнении, что продукция украинских аграриев в ближайшее время дорожать не будет. В частности, цены на овощи, по информации Тараса Высоцкого, в период карантина уж обвалились на 30–40%. "Предпосылок для роста цен нет, – заключает собеседник Фокуса. – Курс гривни стабильный, а объемов производства вполне достаточно для удовлетворения внутреннего рынка". При этом в Минэкономики уверены, что погодные условия не помешают. Выращенного урожая хватит в том числе и на экспорт.

С приближением лета цены на плодоовощную продукцию местных производителей традиционно будут снижаться. Причем открытие рынков может дополнительно ускорить этот процесс. "До 60% продаж продуктов питания в Украине приходилось на рынки, и, соответственно, с их открытием цены ускорят снижение", – прогнозирует Алексей Дорошенко.

В свою очередь Игорь Гарбарук ожидает, что спрос перераспределится в сторону менее качественной и дешевой еды, поэтому общего повышения цен на рынке не будет. Однако эксперт не исключает, что до конца года в случае роста курса доллара цены, в том числе и на отечественные продукты, могут взметнуться вверх.

Задачи для правительства

Игорь Гарбарук не исключает, что многие фермеры из-за карантинных ограничений уже не смогут выйти на заданную норму рентабельности и для восстановления деятельности им потребуется помощь государства.

По информации Минэкономики, небольшим сельхозпроизводителям предлагаются программы финансовой поддержки, выплаты на гектар для вновь созданных хозяйств, компенсация кредитов, кредитные каникулы, программы льготного кредитования "5–7–9%" и "Новые деньги", которую скоро анонсируют в правительстве. Кроме этого, Тарас Высоцкий сообщает о создании коммуникационной платформы с дистрибьюторами, которая даст возможность интегрировать аграриев для реализации продукции в торговых сетях.

Однако эксперты нередко критикуют украинскую власть за отсутствие системного подхода и целостного видения борьбы с кризисом. То есть принимаемые меры зачастую похожи не на предотвращение, а скорее на тушение пожара.

"Правительство, перед тем как вводить запретительные меры, не учло, что, запрещая, одновременно нужно помогать и стимулировать. Для этого изначально надо было разработать три разные программы поддержки, ориентированные на большие предприятия, малый и средний бизнес и население", – говорит Игорь Гарбарук.

В пример собеседник Фокуса приводит США периода президентства Делано Рузвельта (1933–1945 гг.), где практиковали выкуп определенной части урожая у фермеров во избежание значительного снижения цен. Кроме этого, эксперт упоминает американскую программу льготной покупки продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program), которая заключается в выдаче продуктовых талонов (food stamps) гражданам с низкими или отсутствующими доходами. За эту программу отвечает Министерство сельского хозяйства США.

Завершение карантина

Пока продовольственные рынки по всей стране готовятся к открытию, вместо фермеров на протесты вышли уже другие недовольные предприниматели. 29 апреля, в день, когда правительство принимало решение об открытии рынков, под зданием Кабмина собралось несколько сотен манифестантов. Они требовали, чтобы микро- и малому бизнесу в стране разрешили работать при условии соблюдения санитарных требований.

Масла в огонь протестных настроений подлила распространившаяся накануне информация о том, что во время карантина ресторан "Велюр", который связывают с депутатом фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, открыт для посещения VIP-гостей. В связи с этим протестующие требовали, чтобы условия карантина были одинаковыми для всех.

По всей видимости, до смягчения условий карантина протестные настроения будут только шириться. Предприниматели и граждане начнут более массово игнорировать ограничения. Как отмечает Игорь Гарбарук, непродуманные действия власти по отношению к национальному бизнесу толкают некоторых предпринимателей к уходу в тень, и мы все чаще будем видеть подпольные рестораны, парикмахерские, салоны красоты и т. п.

Возможно, власти придется реагировать на подобное развитие ситуации изменением формата карантина с тотального на риск-ориентированный. Продолжение же закручивания гаек, напротив, может привести к потере контроля над ситуацией.