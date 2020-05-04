В Украине началась выплата проиндексированных пенсий, — ОП

С сегодняшнего дня, 4 мая, начинается начисление повышенных пенсий. Об этом речь шла на совещании главы ОП Андрея Ермака с его заместителями и нардепами.

"На совещании отмечалось, что с мая начнется индексация пенсий – Кабмин уже принял соответствующее решение. С сегодняшнего дня начнется начислении повышенных выплат пенсионерам", – говорится в сообщении.

Помимо пенсий, на совещании обсудили решения, необходимые для того, чтобы помочь бизнесу.

"Нужно вести диалог с предпринимателями, с ФЛП. Давать разъяснения по той помощи, которую может продставить государство и интересоваться тем, что им нужно – мораторий на проверки, льготные кредиты или дополнительные льготы", – сказал Ермак.

В этом контексте подчеркивалось, что необходимо также принять законопроекты, направленные на поддержку культуры и креативных индустрий, которые тоже пострадали от ограничительных мер.

Со своей стороны, Ермак добавил, что правительство уже приняло ряд решений, но "не все предприниматели смогли ими воспользоваться".

Кабмин на заседании 1 апреля поддержал дополнительные выплаты пенсионерам в апреле и индексацию пенсий в мае.

В частности, правительство одобрило такие меры: выплата с 1 апреля до 500 грн ежемесячно пенсионерам старше 80 лет, если размер пенсии которых не превышает 9205 грн, а также выплата единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.

Как ранее сообщал Фокус:

С инициативой выплачивать по 1 тыс. грн пенсионерам выступил президент Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений.

В апреле надбавку в размере одной тысячи гривен получат более 10 миллионов пенсионеров. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная.