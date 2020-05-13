Юрия Витренко увольняют из Нафтогаза по сокращению штата

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" сообщил в Facebook, что его официально проинформировали о том, что его должность сокращают. Это означает, что через два месяца его уволят из компании.

"Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, изложу свое видение ситуации", – написал Витренко.

Первой глубинной причиной увольнения он назвал свою активную позицию в борьбе с "Газпромом", что не понравится ни России, ни ее "бизнес-партнерам в Украине". Последней же каплей стал подготовленный его командой детальный анализ возможностей предъявить новые иски к "Газпрому" на 17 млрд долларов.

Второй такой причиной Витренко считает конфликт с главой правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, который стал "частью системы власти". "Мое увольнение – это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле".

Глава Нафтогаза пока не комментировал эту ситуацию.

Напомним, что в СМИ и соцсетях давно сообщалось о конфликте Витренко и Коболева. В конце июля 2019 года Коболев подтвердил, что у него есть "практичный" конфликт с Витренко, который "активно развивается". Также он добавил, что кофикт начался еще в прошлом году, но подробнее его обсуждать отказался, сославшись на "политические перспективы господина Юрия".

В августе прошлого года Витренко сказал, что причиной конфликта стал процесс управленческой трансформации компании.

Недавно в группе "Нафтогаз" была создана должность главного исполнительного директора, ее занял Отто Ватерландер. Он сохранил за собой должность исполнительного директора по трансформации группы.

Как ранее сообщал Фокус: