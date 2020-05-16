Мировая экономика вернется на докоронавирусный уровень в 2023 году, — МВФ

Мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень не раньше 2023 года. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Голос Америки.

При этом она отметила, что "самый большой шок уже прошел". Так, в марте 170 стран показали спад экономики. В Украине по итогам первого квартала ВВП упал на 1,2%.

МВФ прогнозирует, что частичное восстановление мировой экономики начнется уже в 2021 году.

Она отметила, что фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для беднейших стран. Также Георгиева призвала страны разумно тратить свои средства и оказывать помогать наиболее уязвимым слоям населения.

"Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране", - заявила Георгиева.

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