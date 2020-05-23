В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ

Средняя цена купли-продажи электроэнергии "на сутки вперед" для предприятий, учреждений и бизнеса за 20 дней мая составляет 1 349 грн/МВт*ч без НДС, что на 7,7% выше такого же периода в апреле и на 6,6% за апрель в целом, сообщают Наши деньги.

Издание отмечает, что эти цены закладываются в стоимость всех товаров и услуг для населения, а также в платежах всех бизнес-структур и государственных учреждений.

В то же время стоимость на рынке на "сутки вперед" (РСН) в Украине значительно выше, чем на биржах у европейских соседей. Так, 23 мая зафиксировали разницу в ценах в 6 раз (в пользу европейцев) между Бурштынским энергоостровом и Словакией.

Отмечается, что апрельские цены на электричество в Украине были примерно в 2-3 раза выше европейских.

В мае Минэнерго значительно сократило выработки атомных электростанций, производящих дешевую электроэнергию. По состоянию на 23 мая они включены только на 7270 МВт. Это составляет всего 52% от общей установленной мощности АЭС 13,84 тыс МВт.

Также НКРЕКП под предлогом борьбы с "распространением короновируснои болезни" приняло решение, которым позволило поднимать цены на электроэнергию в дневные часы.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии. Позже Денис Шмыгаль заявил, что энергетический баланс утверждался в присутствии президента Владимира Зеленского, его и председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

В Минэнерго поясняли, что отключают энергоблоки АЭС в связи со спадом потребления электроэнергии, поскольку атомные энергоблоки могут работать только ровным графиком – их мощность быстро изменять невозможно.

97 нардепов обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.