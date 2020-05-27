Производство атомной энергии в Украине упало до исторического минимума, – глава Энергоатома

Временно исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о рекордном ограничении производства электроэнергии в Украине. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в производстве электроэнергии, упали до исторического минимума – 6630 МВт из 9490 МВт, имеющихся в наличии", – написал Котин.

По его словам, такие действия власти вряд ли будут способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности на энергетическом рынке страны.

Котин отметил, что не помнит, чтобы за последние годы на АЭС "долгое время откладывали" ремонты энергоблоков, а теперь воспользовались случаем "повысить безопасность".

"Все мероприятия по безопасности расписаны пошагово и обычно для их реализации не надо ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв. На данный момент мы можем выполнить абсолютно все детально регламентированные действия по повышению безопасности до 2023 года, – написал Котин.

Согласно данным Энергоатома, посостоянию на 27 мая на атомных станциях Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии. Позже Денис Шмыгаль заявил, что энергетический баланс утверждался в присутствии президента Владимира Зеленского, его и председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

В Минэнерго поясняли, что отключают энергоблоки АЭС в связи со спадом потребления электроэнергии, поскольку атомные энергоблоки могут работать только ровным графиком – их мощность быстро изменять невозможно.

97 нардепов обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.