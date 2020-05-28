Boeing объявил об увольнении 12 тыс. сотрудников

Boeing на днях утвердил список 5520 сотрудников в США, которые добровольно покинут компанию в ближайшие недели. Через день президент и гендиректор концерна Дейв Кэлхун сообщил сотрудникам в электронном письме, что в течение недели еще 6770 человек в США получат уведомления о принудительном увольнении.

"Разрушительное воздействие пандемии COVID-19 на авиационную отрасль означает значительное сокращение числа коммерческих самолетов и услуг, которые потребуются нашим клиентам в течение следующих нескольких лет, что, в свою очередь, означает сокращение рабочих мест на наших линиях и в наших офисах", – написал гендиректор Boeing.

Он также сообщил, что на этом процесс реструктуризации не закончится и что еще несколько тысяч увольнений будет произведено в течение следующих нескольких месяцев.

Это первые крупные сокращения с 2017 года, когда Boeing уволил около 1,5 тыс. сотрудников в рамках мер по уменьшению расходов.

В апреле компания сообщила о решении сократить к концу 2020 года 10% персонала, насчитывающего 160 тыс. человек по всему миру.

Штат международных сотрудников концерна составляет около 18 тыс. человек, компания сократит около 700 рабочих мест в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

В то же время, 27 мая, компания сообщила, что возобновила производство самолетов 737 MAX в ограниченном объеме.

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