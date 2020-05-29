Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Еврокомиссия выделила Украин 500 млн евро макрофинансовой помощи.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Благодарен ЕС и Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом € 500 млн, о чем говорили на прошлой неделе", – сообщил Зеленский.

"Украина находится высоко в европейской повестке дня. Мы продолжаем оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в период кризиса, чтобы поддержать программу реформ Украины по созданию более устойчивой экономики. В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украина выполнила необходимые условия, и мы готовим выплатить 500 миллионов евро", – заявил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис, передает пресс-служба Еврокомисии.

Вместе с этой суммой помощь ЕС виде займов макрофинансовой помощи с 2014 года составляет 3,8 млрд евро и это крупнейшая сумма, которую Евросоюз предоставлял какой-либо из стран-партнеров.

В рамках сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в 2014-2019 годах уже было реализовано четыре программы макрофинансовой помощи, в рамках которых Украина получила льготное кредитное финансирование на общую сумму 3,31 млрд евро.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи $8 млрд в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.