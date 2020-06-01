План поступлений в общий фонд госбюджета в мае выполнен на 100%, – Минфин

В мае началось постепенное смягчение карантинных ограничений, следствием чего стало улучшение экономической ситуации в стране, сообщил Минфин.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае в общий фонд госбюджета поступило 63,9 млрд грн, план выполнен на 100%.

При этом:

возмещение НДС составило 12 млрд грн;

план по налогу и сбору на доходы физических лиц перевыполнен на 0,1 млрд грн;

план по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 0,3 млрд грн;

план по акцизному налогу перевыполнен на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;

на 99,8% выполнен план по НДС, недобрали 0,1 млрд грн;

на 0,5 млрд грн не выполнен план по налогу на прибыль предприятий (выполнение 97,2%).

С учетом большого невыполнения плана доходов в январе – апреле (86,1%), план по итогам пяти месяцев по общему фонду госбюджета выполнен на 88,4%.

За январь – май социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы. В целом же расходы по общему фонду за этот период составили 392,8 млрд грн, или 83,4% от запланированного.

По итогам января – мая государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в 52,2 млрд грн, что находится в пределах запланированного на этот период.

Как ранее сообщал Фокус: