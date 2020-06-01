Шмыгаль раскрыл программу стимулирования экономики: 230 пунктов за три года

Премьер министр Денис Шмыгаль обнародовал подробности программы по стимулированию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, программа Кабинета министров рассчитана три года.

"На прошлой неделе мы представили программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19. Над ней мы работали с привлечением большого количества аналитиков, научных центров, бизнес ассоциаций. План мероприятий включает примерно 230 пунктов", – написал Шмыгаль.

По словам премьера, программа включает в себя меры по восстановлению работы микро-, малого, среднего бизнеса, стимулирования промышленности, агропромышленного комплекса, так называемая "регуляторная гильотина", которая позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, который пострадал от коронакризиса.

Документ прошел многочисленные обсуждения. Сейчас программу дорабатывают в министерствах, чтобы передать на дальнейшее обсуждение в комитетах Верховной Рады.

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