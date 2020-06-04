Рада отправила программу действий Кабмина на доработку
Верховная Рада отправила новую программу деятельности Кабмина на доработку. Решение поддержали 245 народных депутатов.
Премьер Денис Шмыгаль сегодня, 4 июня, с трибуны парламента сам просил депутатов отправить программу на доработку.
По его слова, "важно не "когда", важно содержание и качество документа". "Важно, чтобы она была профессионально написана и выполнялась, давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это раньше часто бывало", – заявил Шмыгаль.
Также Шмыгаль отметил, что кризис из-за коронавируса частично изменил планы, ведь горизонт планирования значительно сузился. В т.ч. и по этой причине он просил отправить программу на доработку.
Премьер пообещал доработать программу вместе с нардепами и позже внести в Раду ее обновленный вариант. Принятие Радой программы даст правительству Дениса Шмыгаля годичный иммунитет от отставки. Сам Кабмин утвердил документ еще 2 апреля.
Программа Кабмина уместилась на 10 страницах. Ранее большинство комитетов расскритиковали ее за отсутствие конкретики.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня Шмыгаль обнародовал подробности программы по стимулированию экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
- Также премьер говорил, что один из способов разогреть экономику после кризиса из-за коронавируса – увеличение финансирования оборонной сферы.