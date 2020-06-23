Карантин не мешает украинским банкам зарабатывать

В январе – мае прибыль украинских банков составила 28,964 млрд грн, что на 23,6% больше, чем годом ранее. В мае банки получили 3,8 млрд грн прибыли, в апреле – 9,3 млрд, в марте – 0,1 млрд, в феврале – 9,0 млрд, в январе – 6,6 млрд.

Читайте также: Нацбанк разрешил банкам не работать с нервными и нетерпеливыми клиентами

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Доходы банков за январь – май составили 109,534 млрд грн, тогда как расходы 80,570 млрд грн.

За май банки увеличили отчисления в резервы на 1,8 млрд грн, с начала года они достигли 8 млрд грн.

По состоянию на 1 июня в стране 75 действующих банков. Из них 34 – с иностранным капиталом, включая 23 – со 100-процентным иностранным капиталом.

Как ранее сообщал Фокус: