Аруп Банерджи стал новым директором Всемирного банка по делам Украины

Новый директор будет руководить сотрудничеством банка с правительствами и партнерами в трех странах: Украине, Беларуси и Молдове. В частности, он будет заниматься согласованием и внедрение кредитного портфеля, аналитических продуктов и определять будущие направления программ, сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Кроме того, Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), входящими в группу Всемирного банка.

До этого назначения Банерджи, гражданин Индии, был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского союза. До прихода в банк он преподавал экономику в вузах США и Индии. Является автором статей и книг по проблемам экономического роста, государственных финансов, человеческого развития, социальной защиты, институционального развития, труда, борьбы с бедностью и неравенством.

Напомним, в 26 июня Совет исполнительных директоров Всемирного банка решил выделить Украине 350 млн долларов кредита.

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