ВВП Украины за пять первых месяцев 2020 года упал на 5,9%, — Минэкономики

Реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Такие данные были опубликованы в ежемесячном обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

В предыдущем обзоре Департамента сообщалось, что за январь-апрель этого года ВВП сократился на 5,0%, прибавив таким образом почти процент за прошедший месяц.

На развитие большинства видов экономической деятельности оказало свое негативное влияние распространения в мире COVID-19, а в частности – карантинные меры, предпринятые правительством Украины в этот период.

В то же время, на фоне смягчения карантинных ограничений в мае, большинство видов экономической деятельности продемонстрировало замедление темпов падения. А уже к концу 2020 года в министерстве ожидают оживление экономической активности и возобновления роста макроэкономических показателей.

Согласно предыдущему макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в этом году на 4,8%.

В то же время, по мнению аналитиков МВФ, сокращение реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году достигнет показателя 8,2%. В фонде уверены, что Мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень не раньше 2023 года.