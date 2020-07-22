"Неразумная" курсовая политика НБУ стала причиной экономических проблем, – Петрашко

Игорь Петрашко поддерживает политику гибкого обменного курса, которую проводил НБУ. При этом он считает, что курс использовался для манипуляций. "Когда курс колеблется с 28,5 и идет в 23 гривны/доллар, то мы понимаем, какие катастрофические последствия это имеет для нашей экспортно-ориентированной промышленности", – пояснил министр экономики в интервью агентству "РБК-Украина"

По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.

(НБУ в 2019 году купил на межбанке валюты на 8,4 млрд долларов и продал на 0,5 млрд. В результате чистая покупка составила 7,9 млрд долларов. – Ред.)

Динамика курса гривны

"Когда нужно ускорить рост ВВП, надо проводить экспансионистскую монетарную политику", – считает министр. Суть такой политики – увеличение предложения денег на рынке. "Не имеется в виду печатание денег. Это обычный монетарный инструмент", – пояснил он.

Колебания же курса вывели доходность из производственного сектора в непроизводственный. "Доходность ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30%, при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить", – считает Петрашко.

Он убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, чтобы определенные структуры занимались спекуляциями. "Мы понимаем – для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей. Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно", – сказал министр.

Напомним. 3 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Якова Смолия, который возглавлял Нацбанк с весны 2018 годы. Он сам написал заявление об отставке, объяснив его "политическим давлением".

16 июля к работе приступил новый глава НБУ — Кирилл Шевченко.

Президент Владимир Зеленский осознает, насколько важна для главы Нацбанка его независимость. Однако помимо независимости, руководитель главного финучреждения страны должен обладать еще тремя качествами: профессионализмом, мужеством и ответственностью. "Убежден, что господин Шевченко – именно такой человек", – отметил Зеленский.