Сменщик Смолия. Чего ждать от нового руководителя НБУ?

Со вчерашнего дня у НБУ — новый глава. За назначение Кирилла Шевченко проголосовали 332 депутата. Фракция "Слуга народа" дала 226 голосов, так что здесь монобольшинство показало, что способно работать эффективно решать принципиальные вопросы.

Новый глава НБУ известен тем, что долгое время, с мая 2015 года, занимал должность председателя правления "Укргазбанка". А до этого был первым замом и и.о. председателя правления этого же банка. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Ощадбанка". Всего же в банковской сфере он с 1994 года.

Если судить по его заявлениям, то Шевченко поддерживает политику НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности.

Однако стоит ожидать, что при новом руководстве политика инфляционного таргетирования изменится.

Об этом новоиспеченный главный банкир страны упомянул в выступлении с трибуны Верховной Рады: "В нынешних условиях инструмент инфляционного таргетирования должен соответствовать не только макрофинансовой стабильности, и созданию условий дальнейшего экономического роста".

.Напомню, что по мнению критиков, как раз политика предыдущего руководства НБУ привела к "подсушиванию экономики", усложнила возобновление кредитования в Украине, а следовательно, не способствовала экономическому росту.

Еще раз повторюсь, что независимость Национального банка не означает его независимости от Конституции, от закона "О Национальном банке" и от экономики страны. Поэтому хотелось бы от нового главы НБУ увидеть выполнение норм Конституции, в первую очередь. А именно: работу на поддержание стабильности гривны, контроля над инфляцией и содействия экономическому росту.

В свою очередь, стабильность национальной валюты — это конституционное задача Национального банка. Кем бы ни был новый председатель Национального банка, он должен это выполнять.

Кстати, почему-то никто из Национального банка так и не ответил за невыполнение статьи 99 Конституции в прошлом году, когда гривня настолько укрепилась, что это стало ударом для бюджетной стабильности государства и в целом экономики.

Стабильность — это низкая курсовая волатильность(изменчивость) в пределах +/- 2,5%, а не 15-20% в течение года!

Так что, поглядим на кадровую политику нового главы НБУ и его первые шаги. Только потом можно будет сделать выводы о его позиции и степени профессионализма на занимаемой должности.

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