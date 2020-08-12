Подписанный Зеленским закон об игорном бизнесе создает коррупционные риски, – НАПК

Введение в действие закона об азартных играх может привести к созданию новых коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделав невозможной честную конкуренцию в сфере азартных игр.

Об этом заявило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в письме к президенту Владимиру Зеленскому.

"Несмотря на то, что этот документ направлен на уменьшение коррупции, он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что НАПК провело антикоррупционный анализ законопроекта, обнаружив более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых:

– процедура формирования состава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определено;

– широкие дискреционные полномочия комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут осуществлять сертификацию и инспектирования игрового оборудования, могут привести к субъективным решениям ее членов и формирования коррупционных практик;

– введение новых разрешений без внесения изменений в закон Украины "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора;

– основания для получения и аннулирования лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии выбранным предприятиям;

– процедура внесения платы за выдачу лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр является противоречивой, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, комиссия сможет "подыгрывать" нужным участникам рынка.

В НАПК добавили, что подписанный закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте двух взаимоисключающих положений:

– в одном положении говорится, что кандидатуры для назначения на должности главы и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр;

– другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета министров вносятся комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для практической реализации.

Напомним, 14 июля Рада приняла во втором чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов.

Ранее ожидалось, что законопроект будет ветирован президентом и возвращен в Верховную Раду на доработку.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Редакция "Фокуса" разбиралась, что сулит Украине принятие закона о легализации азартных игр.