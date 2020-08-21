На 12-й день протестов официальный курс белорусского рубля начал падать

Белорусский рубль (Br) на торгах 21 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0359 до Br2,5216 за $1.

Евро вырос на Br0,036 до Br2,9819 за 1 евро.

Российский рубль стал дороже на Br0,0269 и составляет Br3,4005 за 100 рублей.

В обменниках заметно выросли курсы евро и доллара. Так, в некоторых банках евро превысил отметку в 3,1 рубля, а доллар — 2,62 рубля. Евро дешевле 3 рублей в обменниках сейчас не найти, сообщает TUT.BY

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А в телеграм-каналах пишут, что во многих обменниках просто нет валюты. Причем такая ситуация продолжается с самого начала протестов.

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков опроверг информацию о том, что правительство собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов. Он уверен, что Национальный банк страны "обладает достаточными резервами, компетенцией и запасом прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке".

Напомним, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала провести новые выборы в стране. Об этом она заявила 21 августа в Вильнюсе на пресс-конференции. "Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново: свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан", – сказала она.

Александр Лукашенко заявил, что решит проблему с протестами в Беларуси в "ближайшие дни".