Имидж или выгода? Что дало украинской экономике Соглашение об ассоциации с ЕС

Одна из главных целей СА с ЕС — снятие торговых барьеров. Это когда украинские компании беспрепятственно продают свои товары в Европе, а европейские — в Украине. Беспрепятственно — то есть без пошлин. "В первую очередь импульс получили аграрии и производители оборудования, продуктов питания и переработки. Эти отрасли нацелены на кооперацию с европейскими производителями", — считает Андрей Шевчишин, аналитик группы компаний Forex Сlub.

Но отмена торговых ограничений не происходит сразу и бесповоротно. Это поэтапный процесс. После вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина сняла барьеры для 52,6% всего объема импорта сельхозпродукции, 49,2% импорта пищевых продуктов и 49,2% промтоваров из ЕС. Евросоюз со своей стороны дал преференции для 82,2% украинского сельхозэкспорта, 83,4% экспорта пищевой продукции и 94,7% промтоваров.

Украина должна снять для ЕС все ограничения к 2023 году, а ЕС уберет их в 2026-м. В 2021 году условия могут поменяться

Украина и Евросоюз могут снижать или отменять пошлины, а также повышать их. В том числе вводить заградительные меры, если посчитают, что продукция извне вредит местным производителям. Например, в 2017 году ЕС отменил пошлины на украинскую обувь, зато ввел антидемпинговые пошлины на украинскую сталь. Зато в августе 2019-го снизил заградительные пошлины на трубопрокат, произведенный в Украине.

На некоторые виды украинской продукции действуют квоты, когда продавать товары можно без пошлин, но в ограниченном объеме. Если квота исчерпана, а экспорт не закрыт, то поставки в ЕС возможны только с пошлинами. Квоты существуют для 36 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции (например, пшеница, ячмень, молоко, мясо, соки), для металлургической (сталь, арматура) и трубопрокатной промышленности. Для части товаров Евросоюз постепенно расширяет квоты на примерно 10% в год. В 2020-м квоты увеличены на поставки украинского меда, пшеницы, курятины, яиц.

Набрать обороты

В Минэкономики Фокусу сообщили, что количество украинских компаний, поставляющих свою продукцию в Евросоюз, за время действия Соглашения об ассоциации с ЕС выросло почти в 1,5 раза. В ­2014-м было 10 тыс. компаний, в 2019-м — уже 14,5 тыс. "Постоянно растет количество предприятий, выпускающих продукцию животного происхождения, чьи условия производства соответствуют требованиям ЕС. На эти предприятия распространяются наиболее строгие правила по безопасности продукции", — объясняют в министерстве.

Прогресс. Количество украинских компаний, поставляющих продукцию в Евросоюз, за время действия Сог­ла­шения об ассо­циации выросло почти в 1,5 раза, до 14,5 тыс.

В целом объемы экспорта из Украины в ЕС за ­2015–2019 годы выросли в 1,6 раза. Экспорт сельхозпродукции за этот период увеличился еще больше — почти в два раза. Особенно активно растут поставки зерновых культур в ЕС. "Экспорт зерновой продукции в ЕС занимает около трети общего экспорта зерновых из Украины, а по кукурузе — до 55%. В денежном выражении экспорт зерновых в ЕС вырос с $1,6 млрд в 2015/2016 и 2017/2018 маркетинговых годах (МГ) до $2,7 млрд в 2018/2019 МГ и $2,2 млрд в 2019/2020-м", — говорит Сергей Иващенко, и. о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Туда-сюда

Что касается структуры торговли, то здесь не все так гладко. Украина продает в ЕС в основном сырье: черные металлы, зерно, руды, древесину. Да, в поставках есть электрооборудование, мебель и одежда, то есть товары с большой долей добавленной стоимости, но их мало. Совладелец группы логистических компаний ZAMMLER Виктор Шевченко утверждает, что в последние годы украинские производители стали больше экспортировать в Евросоюз мебели и товаров для дома.

Из ЕС Украина импортирует в основном транспорт, топливо, фармацевтическую продукцию, удобрения, фототехнику, оптические приборы и готовую пищевую продукцию.

Вынуждены соответствовать

Кроме прямого влияния на объем внешней торговли Соглашение об ассоциации с ЕС имеет косвенные последствия. Речь идет о том, что украинские предприятия, желающие конкурировать с производителями из Евросоюза, должны подтягивать безопасность своего производства и стандарты качества продукции к европейским. Это на руку и украинским потребителям. Например, с января 2018-го шоколадом в Украине может называться только тот продукт, в котором содержание какао не менее 35%. В августе 2019 года вступил в силу закон о маркировке продукции, который запрещает искажать информацию, наносимую на упаковку, обязывает указывать полный состав продукта, наличие аллергенов и т. д. А в мае 2020-го Министерство здравоохранения утвердило приказ, резко ограничивающий содержание в пищевых продуктах нитратов, свинца, ртути, металлов.

"За последние годы мы как логисты видим рост качества украинской продукции. Необходимость соответствовать европейским критериям качества подтолкнула и нас активнее инвестировать в бизнес. Мы существенно обновили наш автопарк грузовиками стандарта Евро-5 и Евро-6. Да, это требовало денежных вливаний, но мы четко понимали, что на международных рынках без этого никак", — рассказывает Виктор Шевченко.

Вторая важная группа изменений затрагивает регулирование бизнеса, финансовый сектор, энергетику. В частности, это упрощение таможенных процедур ("единое окно", позволяющее быстро оформлять грузы на границе), реформа системы государственных закупок и создание электронной платформы ProZorro, ужесточение регулирования банковского сектора с целью защитить клиентов и передача надзора за страховым рынком Национальному банку.

"Экспорт зерновой продукции в ЕС занимает около трети общего экспорта зерновых из Украины, а по кукурузе — до 55%"

Сергей Иващенко, и. о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации

"От Соглашения об ассоциации очень выиграла энергетика. Состоялись важные изменения в регулировании и функционировании газовой отрасли и в электроэнергетике, которые повысили их прозрачность, позволили снять бремя поддержки НАК "Нафтогаз" из государственного бюджета, а также подписать соглашение о транзите с Россией на основе европейских норм", — объясняет Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций.

Кроме того, укрепление взаимоотношений с Евросоюзом упростило получение Украиной финансовой помощи от ЕС. В этом году в последних числах августа Верховная Рада приняла меморандум, который дает Украине доступ к кредиту от ЕС в €1,2 млрд на 15 лет под 0,125% годовых.

Ассоциация сыграла на руку и тем компаниям, которые хотят торговать не только с Евросоюзом, но с другими странами. Сотрудничество с ЕС стало плацдармом для вывода отечественной продукции на рынки Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Египта, Туниса.

Нас там ждут?

Согласно договоренностям, Украина должна снять для ЕС все ограничения спустя семь лет после запуска зоны свободной торговли, то есть к 2023 году, а Евросоюз, в свою очередь, уберет ограничения через 10 лет, в 2026-м. Отдельное условие действует для поставок авто в Украину: импортные пошлины на европейские машины ликвидируют через 15 лет, к 2031 году.

(Инфографика: Людмила Лысак)

При этом через пять лет после запуска Соглашения об ассоциации Украина и ЕС должны провести переговоры о новом этапе либерализации торговых взаимоотношений. Это произойдет в начале 2021-го. "Украина может попытаться (и собирается это сделать) договориться с ЕС об устранении или же дальнейшем расширении тарифных квот на ее продукцию. Но соглашение — это переговоры двух сторон, то есть открытие европейского рынка не будет возможным без дальнейшего открытия рынка Украины", — объясняет Мовчан.

К тому же дело не только в квотах и пошлинах. Далеко не все украинские компании способны соблюдать стандарты качества, принятые в Евросоюзе. "Например, Украина должна как можно скорее решить проблему адаптации новых норм ЕС на допустимые остатки пестицидов в продукции, в частности в зерне и растительном масле. Ведь если потерять рынок ЕС из-за невыполнения стандартов качества и безопасности, вернуться на него будет сложно", — предупреждает Сергей Иващенко.

Ассоциация с ЕС важна тем, кому важно развивать экспорт. Документ стал плацдармом для вывода продукции на рынки Азии и Африки

Второй барьер, мешающий украинским производителям развиваться на европейском рынке, — это высокая конкуренция. Многие компании признаются, что для них присутствие в ЕС больше вопрос имиджа, нежели заработка. "Там мы не можем конкурировать по ценам, хотя по качеству наша продукция ничем не хуже европейской. Но, скажем, каждый литр молока европейских производителей на 30–35% дотирует государство. Так что наша цена на продукт всегда будет выше, чем цены местных производителей", — говорит Сергей Вовченко, председатель набсовета группы компаний "Молочный альянс".

Более того, благодаря снятию пошлин и крупным дотациям от европейских властей компании из ЕС даже в Украине могут продавать свою продукцию дешевле, чем наши производители. Именно поэтому цены на польское молоко, сыры и яблоки в украинских маркетах подчас так привлекательны. "ЕСА с ЕС оказало положительное воздействие, скорее, на конечных потребителей продукции. А вот эффект для украинского бизнеса двойственный и не всегда позитивный", — считает Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating.

Восемь преимуществ

Ключевые выгоды Соглашения об ассоциации с ЕС для Украины