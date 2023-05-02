Дали по рукам: в Украине арестовали 3 млн долларов российского олигарха

Кроме того, в Государственном бюро расследований сейчас проверяют информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд грн банком, в бенефециарах которого значится гражданин России.

Суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по розыску активов (АРМА) около 3 млн долларов со счетов предприятия, которое принадлежало подсанкционному олигарху из России российскому олигарху Михаилу Воеводину. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Средства хранились в украинском банке, который находился по контролем еще одного гражданина России, президентом футбольного клуба "ЦСКА" Евгением Гинером.

Сейчас ГБР еще проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций на сумму более 1,6 млрд грн банком, в бенефециарах которого значится гражданин страны-агрессорки.

"Установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий", – отметили в ведомстве.

В целом со счетом банка было изъято более 50%, сумма в 5,5 раза превысила размер уставного капитала.

Все по-закону: как Украина во время войны лишает имущества россиян

В сентябре 2022 года эксперты объясняли Фокусу, что Украина пользуется сразу несколькими правовыми возможностями для ареста и конфискации имущества, связанного со страной-агрессором. Так, например, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", адвокат Игорь Чудовский говорит о принятом 12 мая законе о конфискации имущества россиян и белорусов (№7194). Речь идет об изменениях, принятых в уже действующий в Украине Закон "О санкциях".

"Этот закон предусматривает возможность конфискации и взыскания в доход государства активов физических или юридических лицу, а также активов, которыми эти лица могут прямо или косвенно распоряжаться. Речь идет о полном лишении граждан РФ и РБ права собственности на имущество в Украине и за ее пределами", — отметил он.

Отметим, что в декабре 2022 года Печерский районный суд Киева наложил арест на Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus и другие отели в Киеве и других городах Украины — объекты, по версии следствия, принадлежат группе VS Energy, которую контролируют российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Напомним, в конце марта 2023 года в Украине арестовали имущество завода "ВСМПО Титан Украины". Бенефициаром предприятия является российский олигарх Михаил Шелков. Следствие подозревает, что должностные лица завода пользовались сразу несколькими схема по "минимизации" налоговых платежей.

Кроме того, недавно Высший антикоррупционный суд одобрил конфискацию активов российского олигарха Аркадия Ротенберга, среди которых был киевский ТРЦ Ocean Plaza. Иск о применении санкций к Ротенбергу в начале весны подал Минюст.