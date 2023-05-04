Порт, отель и ТРЦ: СБУ арестовала активы Новинского на 10,5 млрд гривен

По информации ведомства, среди арестованного имущества и активов — 230 объектов недвижимости, которыми подозреваемый экс-нардеп владеет через оффшорный трастовый фонд.

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала новые активы пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, которого подозревают в причастности к сотрудничеству с оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, общая стоимость арестованного имущества и активов составляет более 10,5 миллиарда гривен и включает 230 объектов недвижимости. Право на собственность Вадим Новинский, как считают правоохранители, оформил через оффшорный трастовый фонд. Арест наложен на следующее имущество:

элитный гостиничный комплекс в центре Киева;

морской торговый порт "Очаков";

помещение агрохолдинга;

торговые центры в разных регионах Украины.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов", — сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в начале 2023 года президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины против 22 российских священников, 5 крымских священников, перешедших на сторону России, а также наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла и бизнесмена Вадима Новинского.

2 апреля экс-нардепа Верховной Рады IX созыва Вадима Новинского заметили в Цюрихе. Он посетил службу в одном из крупнейших русских православных храмов города.

Уже 13 апреля появилась информация, что СБУ арестовала имущество Вадима Новинского. Сообщалось, что список заблокированных активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

Спустя еще несколько дней Служба безопасности Украины пресекла попытку бизнесмена избежать санкций путем перерегистрации собственных газодобывающих предприятий на нескольких аффилированных лиц, которые напрямую связанные с Россией. В итоге под арест попали активы олигарха на более чем 144 млн гривен.