Когда в Украине подорожает коммуналка: в НБУ озвучили свой прогноз

В Нацбанке считают, что в 2023 году тарифы на некоторые коммунальные услуги изменятся, но мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение будет отменен еще не скоро.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные тарифы в Украине будет поэтапным и продлится несколько лет. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель 2023 года.

Отмечается, что основным фактором роста инфляции в Украине будет потребность приведения административных цен и тарифов к их экономически обоснованному уровню.

"Учитывая высокую социальную значимость тарифов, ожидается, что их повышение будет сопровождаться расширением социальной поддержки. На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять прежде всего правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с потребностью устранения дисбалансов в энергетическом секторе", – отмечают эксперты Национального банка.

При этом прогноз НБУ учитывает возможное повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей уже в 2023 году.

"Предполагается, что мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение завершится только в следующем году. Это, вместе с последующим подорожанием табачной продукции вследствие повышения акцизов, приведет к росту вклада административной инфляции в ИПЦ в 2024-2025 годах", — сказано в отчете.

Напомним, недавно газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что для своих клиентов оставляет без изменений годовой тариф на газ. Таким образом, до 1 мая 2024 года украинцы будут платить за "голубое топливо" 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Тем временем в некоторых городах Украины еще в апреле местные водоканалы переписали цены на воду. Например:

в Староконстантинове Хмельницкой стоимость воды повысили до 56,84 грн за кубометр;

повысили до 56,84 грн за кубометр; в населенном пункте Новое, что в Кировоградской области тариф на воду подняли до 49,83 грн за кубометр;

в Буске, что во Львовской области, стоимость воды теперь составляет 61,64 грн за кубометр;

61,64 грн за кубометр; в Мукачево 1 куб воды оценили в 59,79 грн.

в городе Украинка Киевской области тарифы на воду с 1 апреля составляют 28, 90 грн за куб воды.

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