Тарифы на свет в 2023 году: в НКРЭКУ озвучили, сколько на самом деле должны платить украинцы

Действующий тариф на электроэнергию, по словам председателя Константина Ущаповского, почти в четыре раза ниже экономически обоснованного.

Тарифы на электроэнергию нужно пересматривать не только для того, чтобы получить дополнительное финансирование для ремонта поврежденной энергоинфраструктуры, но и потому, что действующий тариф покрывает только четверть стоимости. Об этом в интервью "Энерго бизнес" рассказал председатель Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский.

"Установленная Кабинетом Министров фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей не покрывает все составляющие затраты на производство, передачу (распределение) и поставку электрической энергии бытовым потребителям. Фиксированная цена удерживается на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электрической энергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", — объяснил Константин Ущаповский.

По его словам, экономически обоснованная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе — бытовых) значительно выше фиксированных цен. Так, сейчас она составляет более 6 грн за кВт-ч (с учетом налога на добавленную стоимость). Ущаповский также объяснил, из чего состоит эта сумма:

3,24 грн/кВт-ч — средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на "сутки вперед" за март;

0,43 грн/кВт-ч — тариф на услуги по передаче с 1 апреля;

1,32 грн/кВт-ч — средневзвешенный тариф на услуги по распределению электроэнергии для второго класса напряжения;

0,115 грн/кВт-ч — средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг; а также 20% НДС.

Напомним, 25 апреля 2023 года Кабмин Украины решил продлить действующие тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 мая 2023 года.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", — заявил тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом, до конца весны украинцы будут оплачивать электроэнергию по старым ценам, а именно:

1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.

Также ранее Фокус рассказывал, почему тарифы на электроэнергию точно пересмотрят в 2023 году и когда именно украинцам озвучат новые цены.