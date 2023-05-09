Цены на газ в Украине пробивают дно: сколько сейчас стоит "голубое топливо"

Средняя цена на "голубое топливо" снизилась до минимума с начала расчета показателя с марта 2022 года.

Фактическая стоимость реализации природного газа в Украине по итогам апреля 2023 года зафиксирована на уровне 14 382,34 гривны за 1 тыс. кубометров без НДС. Это на 23% дешевле, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные на сайте Министерства экономики.

По информации ведомства, средняя цена снизилась до минимума с начала расчета показателя с марта 2022 года:

март — 29,391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35,933 грн/тыс. кубометров;

май — 31,175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32,194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31,992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров;

декабрь — 26 199,24 грн/ тыс. кубометров;

январь 2023 — 23 723,43 грн/тыс. кубометров;

февраль 2023 — 20 727,73 грн/тыс. кубометров;

март 2023 — 18 681 грн/тыс. кубометров;

апрель 2023 — 14 382,34 грн/тыс. кубометров.

Отметим, что средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Напомним, летом 2022 генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина имеет реальную возможность полностью отказаться от импорта российского газа за счет развития собственных месторождений голубого топлива и производства биогаза, получаемого при разложении биологических отходов.

Тем временем Кабмин Украины 27 апреля 2023 года продлил действие льготных тарифов на газ для населения до 31 августа. А 12 апреля стало известно, что Кабмин Украины не планирует отменять фиксированную цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений — она будет действовать до 31 марта 2024 года.