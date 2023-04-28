Тарифы на газ зафиксировали до конца лета 2023: сколько будут платить украинцы

Правительство обязало компанию "Нафтогаз" выполнять специальные обязанности по поставкам газа на льготных условиях для населения. Фокус рассказывает, что это значит для украинцев.

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Кабмин Украины продлил действие льготных тарифов на газ для населения до 31 августа. Сообщение об этом появилось на Правительственном портале 28 апреля 2023 года.

Так, правительство продлило срок действия постановления о возложении специальных обязанностей на группу "Нафтогаз Украины" по поставкам газа на льготных условиях населению и предприятиям, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, на уровне не выше 8 грн за кубометр.

Согласно текущему постановлению, срок действия льготного периода завершался 30 апреля 2023 года.

Сколько платили за газ украинцы в апреле

ООО "Эру Людям" – 7,70 грн;

ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн;

ООО "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн;

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн;

ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн;

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СветГаз" (ООО "Ритейл Сервис") – 9,99 грн.

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Украина без импортного газа: что запланировал "Нафтогаз" на 2023 год

В интервью агентству Bloomberg 21 февраля глава украинской компании Алексей Чернышов заявил, что наше государство планирует отказаться от импортного газа уже в этом году. Но только если "Нафтогаз" увеличить добычу на 8%, а частные компании — на 16%.

При этом, по словам Чернышова, в последние месяцы 2022 года "Нафтогаз" импортировал меньшие объемы газа, чем планировалось. Так, компания купила примерно половину из запланированных с конца октября 2022 года 2 млрд кубометров.

"Увеличение внутреннего производства — наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины", — сказал Чернышов.

Тем временем 12 апреля стало известно, что Кабмин Украины не планирует отменять фиксированную цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений — она будет действовать до 31 марта 2024 года.

Также напомним, Фокус рассказывал, что украинские власти собираются реформировать сферу коммунальных услуг и систему субсидирования.