Тарифи на газ зафіксували до кінця літа 2023: скільки платитимуть українці

Уряд зобов'язав компанію "Нафтогаз" виконувати спеціальні обов'язки щодо постачання газу на пільгових умовах для населення. Фокус розповідає, що це означає для українців.

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Кабмін України продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення до 31 серпня. Повідомлення про це з'явилося на Урядовому порталі 28 квітня 2023 року.

Так, уряд продовжив термін дії постанови про покладання спеціальних обов'язків на групу "Нафтогаз України" щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та підприємствам, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, на рівні не вище ніж 8 грн за кубометр.

Згідно з цією ухвалою, термін дії пільгового періоду завершувався 30 квітня 2023 року.

Скільки платили за газ українці у квітні

ТОВ "Еру Людям" — 7,70 грн;

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 грн;

ТОВ "ДК "Нафтогаз України" — 7,96 грн;

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн;

ТОВ "Полтавагаз Збут" — 7,99 грн;

ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 грн;

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "Світлогаз" (ТОВ "Рітейл Сервіс") — 9,99 грн.

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Україна без імпортного газу: що запланував "Нафтогаз" на 2023 рік

В інтерв'ю агентству Bloomberg 21 лютого голова української компанії Олексій Чернишов заявив, що наша держава планує відмовитись від імпортного газу вже цього року. Але тільки якщо "Нафтогаз" збільшить видобуток на 8%, а приватні компанії – на 16%.

При цьому, за словами Чернишова, в останні місяці 2022 року "Нафтогаз" імпортував менші обсяги газу, ніж планувалося. Так, компанія купила приблизно половину із запланованих з кінця жовтня 2022 року 2 млрд кубометрів.

"Збільшення внутрішнього виробництва — наша стратегічна мета, і ми маємо займатися цим самі. Це не просто питання бізнесу — це питання виживання та незалежності України", — сказав Чернишов.

Тим часом 12 квітня стало відомо, що Кабмін України не планує скасовувати фіксовану ціну на газ для виробників тепла та бюджетних установ — вона діятиме до 31 березня 2024 року.

Також нагадаємо, Фокус розповідав, що українська влада збирається реформувати сферу комунальних послуг та систему субсидування.