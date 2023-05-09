Украинцам разрешили продавать собственную электроэнергию: что это значит

В Нацкомиссии решили, что продавать электроэнергию собственной генерации украинцы будут по свободному договору и по договорной цене.

Украинцам разрешили продавать электроэнергию, которая была произведена во время использования ими генерирующих установок. Об этом 9 мая 2023 года сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"НКРЭКУ приняла решение о предоставлении всем потребителям электрической энергии прав на продажу произведенной генерирующей установкой и/или установкой хранения энергии такого потребителя электрической энергии любому поставщику по свободному договору и по договорной цене", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подобное решение поспособствует расширению конкуренции на розничном рынке электроэнергии, и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.

Что теперь изменится для украинцев

Из-за блэкаутов с осени 2022 года в Украине активно появлялись площадки, где посетители за недорогую плату могли поработать или зарядить смартфон и ноутбук. Но не всегда подобные услуги одобряли контролирующие органы. Так, например, предпринимателю из Одессы в конце ноября был выписан штраф в размере 34 тыс. грн. Его обвинили в продаже электроэнергии без лицензии.

Тогда юристы в вопросе продажи электрической энергии рекомендовали ознакомиться с законодательством о лицензировании видов хозяйственной деятельности. Там указано, что сам по себе факт генерации электроэнергии через генератор без лицензии не может свидетельствовать о нарушении законодательства.

Теперь же продажу электричества украинцами официально узаконили.

Ранее Фокус объяснял, придется ли предпринимателем, которые используют генератор, платить экологический налог за выбросы загрязняющих веществ, в том числе — СО2, в атмосферный воздух. Еще Фокус писал, почему украинцам пересчитают тарифы на электроэнергию и когда это произойдет.