Инфляция в Украине замедляется: что происходит с ценами
Инфляция в Украине с начала 2023 года продолжает замедляться. В Государственной службе статистики показали, что происходит с ценами сейчас.
Потребительские цены в Украине по итогам апреля 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года, выросли на 17,9%. Но это значительно меньше, чем годовая инфляция, которая в прошлом месяце была зафиксирована на уровне 21,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным статистического ведомства, месячная инфляция замедлилась до 0,2% (в марте — 1,5%, в феврале — 0,7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 3,2%.
Продукты питания за год подорожали на 21,7%. Больше всего подорожали яйца — на 129,3% и овощи — 27,9%. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий увеличилась на 17,6%, а на одежду и обувь на 3,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 4,0%.
Другие товары и услуги тоже прибавили в цене. Например:
- предметы домашнего обихода и бытовая техника — подорожали на 20,1%;
- здравоохранение — на 12,1%;
- транспорт — на 23,6% (в том числе топливо — на 24,2%);
- связь — на 11,1%;
- отдых и культура — на 11,5%;
- образование — на 9,6%;
- рестораны и гостиницы — на 21,9%.
Тем временем в Нацбанке сообщают, что в Украине наметился стойкий дезинфляционный тренд, в рамках которого можно прогнозировать дальнейшее снижение цен.
При этом регулятор прогнозирует, что в 2024 году ситуация в экономике улучшится еще больше — инфляция будет на уровне 9,6% (то есть вернется к однозначному числу), а рост ВВП может достичь 6,4%.
Ранее Фокус объяснял, как сильно в Украине изменилась стоимость коммунальных услуг. Как свидетельствуют данные Госстата, коммуналка за год подорожала в целом на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021).
Также недавно стало известно, что глобальные цены на продовольствие впервые после пика в 2022 году демонстрируют признаки роста.