Страшный сон России: в Европе впервые за два года резко обвалилась стоимость газа

Снижение цен на газ на мировых рынках происходит на высокой заполненности газовых хранилищ, которая составляет свыше 64% по состоянию на редину мая.

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в четверг, 18 мая 2023 года, снижались на 3%. Стоимость "голубого" топлива опустилась ниже 350 долларов за тысячу кубометров впервые за два года. Об этом свидетельствуют данные биржи Intercontinental Exchange (ICE).

Известно, что утром цены на фьючерсы по индексу TTF упали на 1,91% до уровня 348 долларов за 1 тысячу кубометров. Такая динамика — продолжение предыдущего торгового дня, когда ценник на газ был на уровне в 357,8 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость "голубого" топлива опустилась ниже 350 долларов за тысячу кубометров впервые за два года. Фото: ICE

Снижение цен происходит на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ. Так, по состоянию на середину мая заполненность хранилищ уже превышает 64%.

Отметим, что еще летом 2022 года цены на природный газ в Европе переживали резкие скачки в сторону повышения стоимости. Так происходило на фоне высокого спроса и опасений в ЕС, связанных с остановкой поставок газа "Газпромом" по трубопроводу "Северный поток-1".

В Кремле ожидали, что на фоне роста цен на энергоресурсы в Европе произойдет обвал экономик стран-блока начнутся проблемы с отопительным сезоном, что вынудит Евросоюз прекратить поддержку Украины в войне с Россией и убедит руководство нашей страны пойти на переговоры с Москвой.

Тем временем в Украине фактическая стоимость реализации природного газа по итогам апреля 2023 года зафиксирована на уровне 14 382,34 гривны за 1 тыс. кубометров. По информации Министерства экономики, показатели средней цены за апрель — самые низкие с весны прошлого года.

Напомним также, что Кабмин Украины 27 апреля 2023 года продлил действие льготных тарифов на газ для населения до 31 августа. А 12 апреля стало известно, что Кабмин Украины не планирует отменять фиксированную цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений — она будет действовать до 31 марта 2024 года.